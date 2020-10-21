"Вийти у плей-офф складно, але в будь-якому випадку можливо. Ми знаємо приклади в історії футболу, коли команди, на які ніхто не ставить і ховають заздалегідь, грають і показують на довгій дистанції той результат, який ніхто не очікував.

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Після коронавірусу Шахтар буде не зовсім тим Шахтарем, декілька ігор потрібно буде на розкачку. Надіюсь, що вони зможуть якомога швидше повернути свої кондиції. Ігри з Борусією – центральні, але потрібно шукати свої шанси і з іншими суперниками.

Шахтар має футболістів, які самі можуть нав'язувати гру. Але це залежить від того, який у них буде настрій креативити, наскільки підготується суперник і ретельно розбере тактику Шахтаря. Їхня гра зараз залежить здебільшого від Тайсона і Марлоса. Якщо у них що-небудь не виходить на полі, Шахтар вже не такий небезпечний. Гра з Десною це підтвердила.

Але подивимося, ці матчі будуть цікаві всім, в першу чергу вболівальникам донеччан. Ми розуміємо, що Тайсон і Марлос не молодшають. Буде цікаво, як тренери Шахтаря зможуть знайти вихід", – цитує Рустама Худжамова сайт ТК Футбол.

Зауважимо, вже сьогодні, 21 жовтня, Шахтар зіграє з Реалом у груповому раунді ЛЧ, початок о 19:55.

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