"Борьба за выход в плей-офф будет сложно выполнима, но в любом случае можно. Мы знаем примеры в истории футбола, когда команды, на которые никто не ставит и хоронят заранее, играют и показывают на длинной дистанции тот результат, который никто не ожидал.

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После коронавируса Шахтер будет не совсем тем Шахтером, пару игр нужно будет на раскачку. Надеюсь, что они смогут как можно скорее вернуть свои кондиции. Игры с Боруссией – центральные, но нужно искать свои шансы и с другими противниками.

Шахтер обладает футболистами, который сами могут навязывать игру. Но это зависит от того, какое у них будет настроение креативить, насколько подготовится противник и тщательно разберет тактику Шахтера. Их игра сейчас зависит по большей части от Тайсона и Марлоса.

Если у них что-либо не получается на поле, Шахтер уже не такой опасный. Игра с Десной это подтвердила. Но посмотрим, эти матчи будут интересны всем, в первую очередь болельщикам дончан. Мы понимаем, что Тайсон и Марлос не молодеют. Будет интересно, как тренеры Шахтера смогут найти выход", – цитирует Рустама Худжамова сайт ТК Футбол.

Заметим, уже сегодня, 21 октября, Шахтер сыграет с Реалом в групповом раунде ЛЧ, начало в 19:55.

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