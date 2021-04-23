"Очевидно, ми неправильно оцінили, як ця угода буде сприйнята широкою футбольною спільнотою і її майбутній вплив. Ми винесемо урок з цього", – цитує заяву JP Morgan журналіст Пол Келсо у твіттері.

"Зрадники" Суперліги мають сплатити космічний штраф за вихід з турніру

Зазначимо, що американський банк був головним спонсором Суперліги та планував виділити учасникам турніру 3,25 млрд євро у якості стартового капіталу турніру.

Нагадаємо, через два дні після оголошення про створення скандального турніру Суперлігу призупинили через масовий вихід її учасників.

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До засновників Європейської Суперліги увійшли 6 представників АПЛ (Манчестер Сіті, Челсі, Ліверпуль, МЮ, Арсенал, Тоттенхем), а також по 3 клуби з Іспанії (Реал Мадрид, Барселона, Атлетіко Мадрид) та Італії (Ювентус, Інтер, Мілан).

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