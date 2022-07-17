Україна

Шахтар отримав поповнення на зборах у Нідерландах – двоє українців та єдиний легіонер приєдналися до команди Йовічевіча, яка готується до перших спарингів у міжсезоння.

Мар'ян Швед забив гол прямим ударом з кутового. Це трапилося в поєдинку Мехелена проти Вольфсбурга. Ще один українець у Бельгії – Микола Кухаревич – вразив ворота Лестера.

Роман Яремчук реалізував пенальті, ледь не забив з гри і міг віддати асист. На жаль, партнер українця у Бенфіці епічно зганьбився.

Трансфери

Роберт Лєвандовскі – гравець Барселони. Залишилося лише пройти медогляд, що є простою формальністю, і підписати контракт. Баварія і Барса офіційно підтвердили домовленість.

Ман Сіті та Арсенал узгодили ціну Зінченка – залишаються питання з терміном контракту і зарплатнею українця. Олександр таки полетів у турне з "містянами", але лондонці розраховують завершити трансфер наступного тижня.

Лондонський Челсі офіційно оголосив про підписання Кулібалі. Наполі отримає за сенегальського оборонця 40 млн євро. Це другий літній новачок Челсі після Рахіма Стерлінга.

Захисник молодіжної збірної України змінив клуб у Європі. Тепер він гратиме за триразового чемпіона Чехії.

ПСЖ оформив перехід сенсаційного нападника з чемпіонату Франції.

Світ

Максим Шацьких офіційно очолив Пахтакор, у якому раніше працював спортивним директором. Це перше призначення головним тренером у кар'єрі легенди Динамо.

Барселона оголосила склад на літнє турне – Хаві вирішив дилему де Йонга і викинув п'ятьох гравців за борт.