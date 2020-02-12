Голкіпер Динамо U-19 Нещерет лаконічно підсумував виліт команди з юнацької Ліги УЄФА

Голкіпер Динамо U-19 Руслан Нещерет прокоментував виліт команди з юнацької Ліги УЄФА від загребських одноклубників у серії пенальті (0:0, пен. 3:4.)

"Завжди прикро програвати, особливо по пенальті. Команда дуже добре зіграла, проявила характер. Можна сказати, витримали їхній натиск в останні хвилини і досить добре зіграли. Чи були шанси в серії пенальті? Пенальті – це лотерея. Можливо, шанси під час деяких ударів і були, але футболісти також добре пробивали.

Динамо U-19 програло одноклубникам із Загреба в серії пенальті та вилетіло з Юнацької ліги УЄФА

Функціонально я повністю готовий, чудово себе почуваю. В матчі проти Шахтаря Динамо Загреб багато пробивало по воротах, але голкіпер "гірників", можна сказати, робив дива. Наша оборона сьогодні відіграла добре, лише один удар по воротах був. Мета на весняну частину чемпіонату України U-19? Виграти його", – поділився Нещерет в післяматчевому коментарі.

Поразка від ровесників із Загреба вибила динамівців з розіграшу Юнацької ліги УЄФА.

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