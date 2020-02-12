Динамо U-19 програло одноклубникам із Загреба в серії пенальті та вилетіло з Юнацької ліги УЄФА

Динамо Київ U-19 поступилося ровесникам із загребського Динамо в серії пенальті та попрощалося з Юнацькою лігою УЄФА. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Зі стартових хвилин ініціативу захопили господарі поля. Уже на 3-й хвилині Ісаєнко увірвався до штрафного й намагався пробити, але його постріл заблокував Гвардіол. А після кутового свої спроби оформили Шулянський і Цітаішвілі. Щоправда, з тим же результатом.

По-справжньому небезпечний момент виник на 17-й хвилині. Відряджений із першої команди Цітаішвілі класно прострілював уздовж воріт, а Шулянський на дальній стійці лише на якусь дещицю секунди не встиг його замкнути.

Загреб, аби зупинити стартовий тиск "біло-синіх", почав застосовувати високий пресинг. Це дало свої плоди. До середини першого тайму хорвати зуміли вирівняти гру. Попереду гості нічого створити все ще не могли, але й атакувальні потуги підопічних Ігоря Костюка припинилися.

Реальна нагоди забити в загребців, однак, виникла лише під завісу тайму. На 37-й хвилині Карріца відкотив з флангу на лінію штрафного майданчика, а Юларджія сильно пробив низом – Нещерет впорався з ударом. Кияни відповіли своїм моментом: Волошин змістився з флангу на кут штрафного й завдав потужного пострілу, та Йосіповіч парирував.

Другий тайм розпочався на низьких швидкостях. Команди погрузли в позиційній боротьбі в центрі поля, надовго забувши про гостроту. Лише після 60-ї хвилини Київ і Загреб пригадали, що їхня дуель складається з одного поєдинку.

Спочатку Шулянський намагався пробити з меж штрафного, та його удар заблокував Гвардіол. А за кілька хвилин хорвати обікрали Цітаішвілі та завершили атаку дальнім ударом – дуже неточно. Били з карної зони "біло-синіх" Шутало та Карріца, та пробити Нещерета не змогли.

На 80-й хвилині перспективно вбігав у вільну зону Ісаєнко, але не зміг приборкати м'яч після пасу Біловара та змарнував нагоду вийти на побачення з Йосіповічем. Фінальні хвилини перетворилися у справжню битву з великою кількістю фолів, але по реальному моменту команди таки змарнували.

Спершу Цітаішвілі в своєму стилі прорвався правим краєм і пробив із лівої за діагоналлю – кіпер упорався. А в атаці у відповідь лише самовідданий вихід Нещерета ліквідував випад Юларджії.

А в серії пенальті кияни не реалізували перший же удар, коли Йосіповіч парирував удар Надольського. Тому рахунок у лотереї довелося відкрити Юларджії. Ісаєнко не мудрував і потужно пробив по центру – це 1:1. А далі "біло-синіх" у гру повернув Янковіч, пробивши над воротами.

Натомість Цітаішвілі розвів м'яч і голкіпера по різних кутах. Той же трюк повторив Шипош. Зовсім юний Забарний узяв із них приклад і теж поклав Йосіповіча в інший бік. Ще впевненіше виконав свій удар Гвардіол. А ось п'ятий удар у виконанні Волошина знову взяв хорватський кіпер. А Нещерет на подвиг не спромігся...