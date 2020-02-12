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Голкипер Динамо U-19 Нещерет лаконично подытожил вылет команды из юношеской Лиги УЕФА

20:15 49 Читати українською
Голкипер Динамо U-19 Нещерет лаконично подытожил вылет команды из юношеской Лиги УЕФА
Руслан Нещерет / фото: ФК Динамо Киев

Голкипер Динамо U-19 Руслан Нещерет прокомментировал вылет команды из юношеской Лиги УЕФА от загребских одноклубников в серии пенальти (0:0, пен. 3: 4.)

 

"Всегда обидно проигрывать, особенно по пенальти. Команда очень хорошо сыграла, проявила характер. Можно сказать, выдержали их натиск в последние минуты и достаточно хорошо сыграли. Были шансы в серии пенальти? Пенальти – это лотерея. Возможно, шансы при некоторых ударах и были, но футболисты также хорошо пробивали.

Динамо U-19 проиграло одноклубникам из Загреба в серии пенальти и вылетело из Юношеской лиги УЕФА

Функционально я полностью готов, прекрасно себя чувствую. В матче против Шахтера Динамо Загреб много пробивало по воротам, но голкипер "горняков", можно сказать, делал чудеса. Наша оборона сегодня сыграла хорошо, только один удар по воротам был. Цель на весеннюю часть чемпионата Украины U-19? Выиграть его", – поделился Нещерет в послематчевом комментарии.

Поражение от сверстников из Загреба выбило динамовцев из розыгрыша Юношеской лиги УЕФА.

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Источник: Футбол 24
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