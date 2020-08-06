Ювентус – Ліон: Саррі очікує на важкий поєдинок після поразки на виїзді

"Грати без вболівальників, зокрема і завтра, неприємно. Головному турніру світу, Лізі чемпіонів, вони потрібні ще більше. Будемо сподіватися, що в найближчому майбутньому умови дозволять фанам повернутися на стадіони.

Ліон відлякує Ювентус божевільною ціною на Ауара

Ліон захищається інтенсивно і ефективно, небезпечно контратакує. Результат першого матчу дозволяє їм підходити до гри з розрахунком на ці якості. На нас чекає дуже важкий матч.

Роналду тренується чудово, вчора забив приголомшливий гол на тренуванні. Він провів багато матчів за короткий час, потім трохи відпочив і зараз займається інтенсивно і енергійно", – цитує головного тренера туринців офіційний сайт УЄФА.

До слова, матч-відповідь між Ювентусом та Ліоном відбудеться у п'ятницю, 7 серпня. Початок зустрічі о 22:00. Перший поєдинок завершився з рахунком 1:0 на користь французької команди

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