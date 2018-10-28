Ліга чемпіонів: Шальке з Коноплянкою не зміг дотиснути Галатасарай

Німецький Шальке з Євгеном Коноплянкою у складі не зміг здолати опір турецького Галатасарая в Стамбулі. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Обидві команди обережно розпочали матч на Тюрк Телеком Арені. Першими небезпеку біля воріт суперника створили гравці Галатасарая: на 9-й хвилині Гаррі Родрігес непогано пробивав, але Нюбель зумів перевести м'яч на кутовий. Однак, відповідь Шальке могла мати серйозніші наслідки.

Уже за кілька хвилин Євген Коноплянка ввірвався у вільну зону, прокинув м'яч повз кіпера стамбульців Муслеру й отримав удар в ноги від воротаря. Пенальті? Головний арбітр і рефері за воротами, який перебував буквально за кілька метрів від епізоду, були іншої думки й одинадцятиметровий не призначили.

Ще до перерви суддя мав ще одну нагоду призначити пенальті у ворота Муслери, але знову вирішив, що суперник (цього разу оборонець) проти українця не фолив. У відповідь Коно почав створювати моменти з гри. Він постійно загострював гру на лівому фланзі атаки "кобальтових", а також намагався створювати гольові ситуації для партнерів. Передусім, Емболо.

Найреальніший момент забити в першій половині гри Шальке мав наприкінці тайму. Коноплянка втік від захисників і, не зближаючись із голкіпером, пробив під поперечину з лінії штрафного майданчика. Однак, Муслера зумів витягнути цей удар українського хавбека в ефектному стрибку.

Старт другого тайму сміло можна назвати бенефісом Бреля Емболо. Молодий швейцарець завдяки Коноплянці та компанії постійно опинявся в епіцентрі подій, але щоразу йому чогось не вистачало для гола. Впродовж трьох хвилин уругвайський кіпер Галатасарая двічі парирував удари Емболо. Коли ж навіть він був не в змозі врятувати стамбульців, то м'яч із лінії воріт виніс оборонець.

Активним залишався і Коно, який регулярно передачами шукав у чужому штрафному Емболо. А ще в одному з епізодів Євген знову продерся крізь лінію захисту й бив, здавалося, напевне, та знову дива реакції продемонстрував Муслера. Зрештою, Емболо таки вдалося забити, але цей гол судді справедливо відмінили через офсайд.

Турки, яких традиційно несамовити підтримували вболівальники, зрідка намагалися прорватися до воріт Шальке. Проте, особливої небезпеки їхні випади не несли. Останню реальну нагоду забити гельзенкірхенці не використали, коли Коноплянка вже покинув поле (українець відіграв 77 хвилин): Скжибскі, який і замінив Євгена, вискочив фактично віч-на-віч із Муслерою, але переграти кіпера не зміг.

Отже, 0:0 – результат, який більше влаштовує суперників Галатасарая та Шальке в квартеті D. Німці тепер ідуть другими, маючи 5 очок, і відстають на 2 пункти від Порту. Турки – треті (4 бали).

Ліга чемпіонів 2018/19, 3-й тур, група D

Галатасарай – Шальке – 0:0