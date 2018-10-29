Лига чемпионов: Шальке с Коноплянкой не смог дожать Галатасарай

Немецкий Шальке с Евгением Коноплянкой в составе не смог преодолеть сопротивление турецкого Галатасарая в Стамбуле. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Обе команды осторожно начали матч на Тюрк Телеком Арене. Первыми опасность у ворот соперника создали игроки Галатасарая: на 9-й минуте Гарри Родригес неплохо пробивал, но Нюбель сумел перевести мяч на угловой. Однако, ответ Шальке могла иметь более серьезные последствия.

Уже через несколько минут Евгений Коноплянка ворвался в свободную зону, прокинул мяч мимо кипера стамбульцев Муслеру и получил удар в ноги от вратаря. Пенальти? Главный арбитр и рефери за воротами, который находился буквально в нескольких метрах от эпизода, были другого мнения и одиннадцатиметровый не назначили.

Еще до перерыва судья имел еще одну возможность назначить пенальти в ворота Муслеры, но опять решил, что соперник (на этот раз защитник) против украинца не фолил. В ответ Коно начал создавать моменты с игры. Он постоянно обострял игру на левом фланге атаки "кобальтовых", а также пытался создавать голевые ситуации для партнеров. Прежде всего, Эмболо.

Самый реальный момент забить в первой половине игры Шальке имел в конце тайма. Коноплянка убежал от защитников и, не сближаясь с голкипером, пробил под перекладину с линии штрафной. Однако, Муслера сумел вытащить этот удар украинского хавбека в эффектном прыжке.

Старт второго тайма смело можно назвать бенефисом Бреля Эмболо. Молодой швейцарец благодаря Коноплянке и компании постоянно оказывался в эпицентре событий, но каждый раз ему чего-то не хватало для гола. В течение трех минут уругвайский кипер Галатасарая дважды парировал удары Эмболо. А когда даже он был не в состоянии спасти стамбульцев, то мяч с линии ворот вынес защитник.

Активным оставался и Коно, который регулярно искал передачами в чужой штрафной Эмболо. А еще в одном из эпизодов Евгений снова прорвался сквозь линию защиты и бил, казалось, наверняка, но снова чудеса реакции продемонстрировал Муслера. В конце концов, Эмболо удалось забить, но этот гол судьи справедливо отменили из-за офсайда.

Турки, которых традиционно неистово поддерживали болельщики, изредка пытались прорваться к воротам Шальке. Однако, особой опасности их выпады не несли. Последнюю реальную возможность забить гельзенкирхенцы не использовали, когда Коноплянка уже покинул поле (украинец сыграл 77 минут): Скжибски, который и заменил Евгения, выскочил фактически один на один с Муслерой, но переиграть кипера не смог.

Итак, 0:0 – результат, который больше устраивает соперников Галатасарая и Шальке в квартете D. Немцы тепер идут вторыми, имея 5 очков, и отстают на 2 пункта от Порту. Турки – третьи (4 балла).

Лига чемпионов 2018/19, 3-й тур, группа D

Галатасарай – Шальке – 0:0