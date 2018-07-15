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Франція – Хорватія: післяматчева прес-конференція Дідьє Дешама

22:19 1969 Читать на русском
Франція – Хорватія: післяматчева прес-конференція Дідьє Дешама
Дідьє Дешам / фото: ФІФА

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам поділився враженнями після фінального матчу ЧС-2018 проти команди Хорватії.

"Це чудовий момент для такої молодої команди. Ми не зіграли відмінно, але показали величезну ментальну силу. Я дуже радий за цю команду. Наша перемога аж ніяк не була очевидною.

Франція – Хорватія – 4:2 – відео голів та огляд матчу

Про себе я не думаю. Я тут, щоб виграти титули, звичайно. Я думаю, що фінал Євро-2016 дійсно допоміг нам дістатися сюди. Але матчі належать гравцям. Весь мій штаб виконав величезну роботу за останні 55 днів", – цитує Дешама прес-служба ФІФА.

ЧС 2018Фінал

Франція - Хорватія: Неділя 15 липня 2018

Франція
Матч завершено
4 : 2
Хорватія
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Франція Франція Франція - Хорватія Фінал ЧС 2018 - новини чемпіонату світу з футболу 2018 ЧС 2018 Дідьє Дешам Дідьє Дешам
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