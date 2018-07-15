Франція – Хорватія: післяматчева прес-конференція Дідьє Дешама

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам поділився враженнями після фінального матчу ЧС-2018 проти команди Хорватії.

"Це чудовий момент для такої молодої команди. Ми не зіграли відмінно, але показали величезну ментальну силу. Я дуже радий за цю команду. Наша перемога аж ніяк не була очевидною.

Франція – Хорватія – 4:2 – відео голів та огляд матчу

Про себе я не думаю. Я тут, щоб виграти титули, звичайно. Я думаю, що фінал Євро-2016 дійсно допоміг нам дістатися сюди. Але матчі належать гравцям. Весь мій штаб виконав величезну роботу за останні 55 днів", – цитує Дешама прес-служба ФІФА.