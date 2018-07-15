Франція – Хорватія: післяматчева прес-конференція Дідьє Дешама

ЧС 2018 — 23:43 79
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ЧС-2018: символічна збірна турніру за версією Whoscored – у складі жодного француза
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Франція – Хорватія: найкращі миттєвості нагородження переможців ЧС-2018ЧС 2018 — 22:52 482
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Сампаолі офіційно покинув збірну АргентиниСвіт — 22:45 321
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"Неймар попросить продати Мбаппе, щоб не бути в його тіні". Реакція соцмереж на фінал ЧС-2018 Франція – ХорватіяЧС 2018 — 21:45 1689
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Фінал ЧС-2018: Франція прагматично здобула титул чемпіона, а Хорватія зробила матч яскравимЧС 2018 — 21:43 4375
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