Форвард-сенсація привернув увагу наставника збірної України – гравець отримає дебютний виклик
Наставник молодіжної збірної України Унаї Мельгоса звернув увагу на Богдана Попова.
Як стало відомо "Футбол 24", Богдан Попов отримав свій перший виклик до молодіжної збірної України U-21.
Тренер Емполі оцінив бомбардирські досягнення Попова: "Йому ще треба прогресувати"
Наступний поєдинок команди відбудеться 10 жовтня проти збірної Угорщини в рамках кваліфікації до Євро U-21.
Додамо, що Богдан Попов цього сезону активно проявляє себе за італійський Емполі: у шести турах Серії B він відзначився 4 голами.
Попов вилетів з Кубка Італії в українському дербі – Маліновський не отримав жодної секунди
Джерело: Футбол 24
