Як стало відомо "Футбол 24", Богдан Попов отримав свій перший виклик до молодіжної збірної України U-21.

Наступний поєдинок команди відбудеться 10 жовтня проти збірної Угорщини в рамках кваліфікації до Євро U-21.

Додамо, що Богдан Попов цього сезону активно проявляє себе за італійський Емполі: у шести турах Серії B він відзначився 4 голами.

