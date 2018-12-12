Форвард Ліона Траоре: Воєнний стан – це внутрішня справа України, а погода схожа на французьку

Нападник Ліона Бертран Траоре зазначає, що французька команда налаштована на перемогу в матчі з Шахтарем.

"Ми у повній бойовій готовності. Це дуже важливий матч і ми налаштовані на перемогу. Ми будемо показувати свій футбол, атакувати та грати на перемогу.

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Поразка від Ренна? Ми переглядали цей матч та аналізувати, будемо намагатися врахувати наші помилки. Але ми не думаємо про попередні результати, лише про те, що буде завтра.

Вихід у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів вимагає подвійної концентрації. До того ж, у нас багато молодих гравців, тому концентрація має бути ще більшою.

Воєнний стан в Україні? Ми не відчули ніякого дискомфорту після прибуття, зразу поїхали в готель. Ми вважаємо, що це внутрішня справа України, а ми приїхали грати в футбол.

Ми відчули, що тут холодно, але навіть можливе погіршення погодних умов нас не лякає. Адже клімат чимось схожий із Францією. А наше завдання – виграти, незважаючи ні на що", – підкреслив він на прес-конференції перед матчем з Шахтарем.

Нагадаємо, поєдинок Шахтар – Ліон розпочнеться 12 грудня, початок о 22:00.

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