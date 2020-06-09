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Финал Лиги чемпионов во второй раз подряд может принять Мадрид, – испанский чиновник

09:23 54 Читати українською
Финал Лиги чемпионов во второй раз подряд может принять Мадрид, – испанский чиновник
Ливерпуль – победитель Лиги чемпионов сезона 2018/19 / фото ФК Ливерпуль

Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес Алмейда выдвинул предложение провести финал Лиги чемпионов сезона 2019/20 в столице Испании.

"Это было бы отличной новостью для Мадрида. Организация такого международного события, как, например, финал Лиги чемпионов, очень важна. В таких условиях мы могли бы продемонстрировать, что Мадрид за короткое время способен восстановиться после той драматической ситуации, через которую мы прошли.

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Я знаю, что в этом плане шаги. И от городского совета я хочу показать полную и абсолютную поддержку проведению финала Лиги чемпионов в Мадриде. Мы имеем адекватные условия безопасности, инфраструктуру и общественные службы, которые позволяют его провести, и это станет сообщением миру, что Мадрид, несмотря на пережитые драмы, не сдается и возвращается назад", – приводит слова Алмейды Marca со ссылкой на 13tv.

Напомним, что именно в Мадриде состоялся прошлогодний финал Лиги чемпионов на стадионе Атлетико Ванда Метрополитано. При этом, именно Испания больше всего пострадала от пандемии коронавируса.

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Лига чемпионов Ванда Метрополитано коронавирус
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