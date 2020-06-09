Финал Лиги чемпионов во второй раз подряд может принять Мадрид, – испанский чиновник

Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес Алмейда выдвинул предложение провести финал Лиги чемпионов сезона 2019/20 в столице Испании.

"Это было бы отличной новостью для Мадрида. Организация такого международного события, как, например, финал Лиги чемпионов, очень важна. В таких условиях мы могли бы продемонстрировать, что Мадрид за короткое время способен восстановиться после той драматической ситуации, через которую мы прошли.

УЕФА рассматривает сенсационный вариант с местом проведения финала Лиги чемпионов

Я знаю, что в этом плане шаги. И от городского совета я хочу показать полную и абсолютную поддержку проведению финала Лиги чемпионов в Мадриде. Мы имеем адекватные условия безопасности, инфраструктуру и общественные службы, которые позволяют его провести, и это станет сообщением миру, что Мадрид, несмотря на пережитые драмы, не сдается и возвращается назад", – приводит слова Алмейды Marca со ссылкой на 13tv.

Напомним, что именно в Мадриде состоялся прошлогодний финал Лиги чемпионов на стадионе Атлетико Ванда Метрополитано. При этом, именно Испания больше всего пострадала от пандемии коронавируса.

Епоха, коли ЛЧ була турніром чемпіонів, Зідан підіймав Ювентус, а Мілан впав у яму до приходу Шевченка