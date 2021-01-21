ФІФА пригрозила міжнародним баном усім гравцям майбутньої Суперліги
Спільна заява ФІФА та шести конфедерацій повинна застерегти адептів Суперліги від створення нового турніру поза їхньою юрисдикцією.
ФІФА негативно відреагувала на ідею створення великими клубами Суперліги. Міжнародний союз асоціацій опублікував спеціальну заяву на офіційному сайті організації.
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"У світлі недавніх чуток у ЗМІ щодо створення закритої європейської Суперліги деякими європейськими клубами, ФІФА та шість конфедерацій (АФК, КАФ, КОНКАКАФ, КОНМЕБОЛ, ОФК і УЄФА) ще раз хотіли б повторити і рішуче підкреслити, що таке змагання не буде визнано ані ФІФА, ані відповідної конфедерацією. Як наслідок, будь-який клуб або гравець, які беруть участь в такому змаганні, не будуть допущені до участі в змаганнях, організованих ФІФА або їхньою конфедерацією.
Згідно зі статутом ФІФА і конфедерацій, усі змагання повинні бути організовані або визнані відповідними органами – ФІФА на глобальному рівні та конфедераціями на рівні континентальному. У зв'язку з цим, конфедерації визнають клубний чемпіонат світу ФІФА в його нинішньому і новому форматі єдиним всесвітнім клубним змаганням, в той час як ФІФА визнає клубні змагання, організовані конфедераціями, єдиними клубними континентальними змаганнями", – йдеться у комюніке, підписаному президентом ФІФА Джанні Інфантіно та очільниками конфедерацій.
Нагадаємо, що головними двигунами процесу запуску Суперліги є мадридський Реал, Барселона та туринський Ювентус.
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