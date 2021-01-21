ФІФА негативно відреагувала на ідею створення великими клубами Суперліги. Міжнародний союз асоціацій опублікував спеціальну заяву на офіційному сайті організації.

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"У світлі недавніх чуток у ЗМІ щодо створення закритої європейської Суперліги деякими європейськими клубами, ФІФА та шість конфедерацій (АФК, КАФ, КОНКАКАФ, КОНМЕБОЛ, ОФК і УЄФА) ще раз хотіли б повторити і рішуче підкреслити, що таке змагання не буде визнано ані ФІФА, ані відповідної конфедерацією. Як наслідок, будь-який клуб або гравець, які беруть участь в такому змаганні, не будуть допущені до участі в змаганнях, організованих ФІФА або їхньою конфедерацією.

Згідно зі статутом ФІФА і конфедерацій, усі змагання повинні бути організовані або визнані відповідними органами – ФІФА на глобальному рівні та конфедераціями на рівні континентальному. У зв'язку з цим, конфедерації визнають клубний чемпіонат світу ФІФА в його нинішньому і новому форматі єдиним всесвітнім клубним змаганням, в той час як ФІФА визнає клубні змагання, організовані конфедераціями, єдиними клубними континентальними змаганнями", – йдеться у комюніке, підписаному президентом ФІФА Джанні Інфантіно та очільниками конфедерацій.

Нагадаємо, що головними двигунами процесу запуску Суперліги є мадридський Реал, Барселона та туринський Ювентус.

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