Фенербахче запропонував Шальке 3 млн євро за Коноплянку

Вінгер Шальке Євген Коноплянка може перебратись у Фенербахче за 3 млн євро.

Український вінгер Євген Коноплянка має великі шанси на перехід у турецький Фенербахче. За інформацією Bild, "канарки" запропонували "кнаппен" 3 млн євро за футболіста.

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Керівництво німецького клубу підтвердило, що хоче позбутись Коноплянки, оскільки він за 3 роки не виправдав очікувань і перебував переважно на лаві для запасних.

Раніше повідомлялось, що наставник Шальке Давід Вагнер хотів би особисто оцінити гравця, але боси "кобальтових" рішуче налаштовані його продати.

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