Нападник Аллах'яр Сайядманеш став повноцінним гравцем Халл Сіті, інформує офіційний сайт "тигрів".

Фенербахче знайшов нового форварда у Бундеслізі перед протистоянням з Динамо

Свого часу іранець яскраво провів півтора року оренди за Зорю, однак луганці не могли дозволити собі викуп форварда. Цієї зими Фенербахче відпустив Сайядманеша у нову оренду до заможніших англійців. Нападник відіграв за Халл 12 матчів і забив всього один м'яч, але "тигри" вирішили викупити гравця, заплативши туркам 4,5 млн євро.

Нагадаємо, Фенербахче є суперником Динамо у 2-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів. Перший матч відбудеться 20 липня, а другий – за тиждень.

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