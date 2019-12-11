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Фавр: Це була божевільна гра – Славія могла вести 2:0 або навіть 3:0

13:27 376 Читать на русском
Фавр: Це була божевільна гра – Славія могла вести 2:0 або навіть 3:0
Люсьєн Фавр / Фото з відкритих джерел

Головний тренер дортмундської Борусії Люсьєн Фавр прокоментував перемогу над празькою Славією (2:1) у матчі 6-го туру групового раунду Ліги чемпіонів.

10’ Джейдон Санчо
61’ Юліан Брандт
77’ Юліан Вайгль
 
Томаш Соучек 44’
10’ Джейдон Санчо
44’ Томаш Соучек
61’ Юліан Брандт
77’ Юліан Вайгль

"Ми виграли цей матч всі разом, без будь-яких винятків. Це була божевільна гра. Нам потрібна була перемога, і ми здобули її. Було дуже складно, адже суперник прекрасно діяв і міг вести в рахунку 2:0 або навіть 3:0. Однак, в результаті ми все ж перемогли", – цитує Фавра прес-служба УЄФА.

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Перемога в останньому турі Ліги чемпіонів підняла Борусію Д на другу сходинку групи F і дозволила їй вийти в 1/8 фіналу Ліги Європи. Славія набрала лише 2 очки і втратила шанси на єврокубкову весну. Переможцем квартету стала каталонська Барселона, а ще один невдаха групового етапу Ліги чемпіонів – міланський Інтер – гратиме у Лізі Європи.

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