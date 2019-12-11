Фавр: Це була божевільна гра – Славія могла вести 2:0 або навіть 3:0

Головний тренер дортмундської Борусії Люсьєн Фавр прокоментував перемогу над празькою Славією (2:1) у матчі 6-го туру групового раунду Ліги чемпіонів.

"Ми виграли цей матч всі разом, без будь-яких винятків. Це була божевільна гра. Нам потрібна була перемога, і ми здобули її. Було дуже складно, адже суперник прекрасно діяв і міг вести в рахунку 2:0 або навіть 3:0. Однак, в результаті ми все ж перемогли", – цитує Фавра прес-служба УЄФА.

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Перемога в останньому турі Ліги чемпіонів підняла Борусію Д на другу сходинку групи F і дозволила їй вийти в 1/8 фіналу Ліги Європи. Славія набрала лише 2 очки і втратила шанси на єврокубкову весну. Переможцем квартету стала каталонська Барселона, а ще один невдаха групового етапу Ліги чемпіонів – міланський Інтер – гратиме у Лізі Європи.

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