Супервивіску Манчестер Сіті – Наполі зіпсував фол капітана Наполі Джованні Ді Лоренцо проти Ерлінга Холанда на 21-й хвилині. Правий захисник "адзуррі" побачив перед собою червону картку, після чого Наполі міг сподіватися тільки на оборону – про гру на рівних більше не йшлося.

Манчестер Сіті переміг Наполі у ЛЧ завдяки вилученню капітана – Де Брюйне достроково залишив поле

Тоді й стало зрозуміло, що гол у ворота Вані Мілінковіча-Савіча – справа часу. Але коли він стався, то змусив усіх присутніх на стадіоні схопитися за голови. Філ Фоден оформив свій асист на Холанда дуже красивим "черпаком".

Пізніше Жеремі Доку забив другий – контрольний – м'яч, остаточно зруйнувавши мрії Антоніо Конте побачити, на що здатна його команда на тлі Манчестер Сіті.