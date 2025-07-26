Форвард Вест Хема Майкл Антоніо поступово повертається в футбол після страшної аварії.

Вперше за вісім місяців нападник Вест Хема Майкл Антоніо відзначився результативною дією. Сталося це у товариській грі за молодіжний склад лондонців.

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35-річному гравцеві знадобилося лише 20 хвилин, щоб оформити дубль. Два м'ячі Антоніо допомогли команді U-21 Вест Хема перемогти з рахунком 4:1.

В грудні 2024 року ямаєць потрапив у моторошну ДТП. Футболіст дивом вижив, отримавши перелом ноги. Він повернувся на поле влітку, зігравши за збірну Ямайки на Золотому Кубку КОНКАКАФ, але там не відзначався голами.

Додамо, що Антоніо – справжня легенда Вест Хема. Він виступає за команду з 2015 року і встиг пограти разом з Андрієм Ярмоленком.

Another step on the road to full recovery for Micky pic.twitter.com/3YJF4iZ4fK — West Ham United (@WestHam) July 25, 2025

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