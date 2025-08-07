Вест Хем на своєму офіційному сайті оголосив про прощання з Майклом Антоніо. У 35-річного ветерана закінчився контракт і він отримав статус вільного агента.

Антоніо був куплений влітку 2015 року у Ноттінгем Форест за 9,5 млн євро. За цей час він забив 82 голи і віддав 38 передач в 321 матчі за клуб. У грудні 2024 року ямаєць потрапив у страшну аварію. Футболіст дивом вижив, отримавши перелом ноги. Він повернувся на поле влітку, зігравши за збірну Ямайки на Золотому Кубку КОНКАКАФ, але там не відзначився голами.

В кінці липня Майкл повернувся на поле і відзначився результативною дією в товариській грі за молодіжний склад лондонців. Йому знадобилося всього 20 хвилин, щоб оформити дубль. Два м'ячі Антоніо допомогли команді U-21 Вест Хема перемогти з рахунком 4:1.

Додамо, що Антоніо – справжня легенда Вест Хема. Він виступає за команду з 2015 року і встиг пограти разом з Андрієм Ярмоленком.