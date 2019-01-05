toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Екс-хавбек Волині Матей перейшов у Стяуа

12:58 2 Читать на русском
Екс-хавбек Волині Матей перейшов у Стяуа
Флорентін Матей / соцмережі

Стяуа підписала свого вихованця Флорентіна Матея, який раніше виступав за Волинь.

Стяуа на своєму офіційному сайті повідомила про перехід півзахисника Флорентіна Матея. Деталі контракту не повідомляються. Варто зазначити, що хавбек є вихованцем цього клубу, але за основну команду відіграв лише 2 матчі.

ФФУ зняла 6 очок з Волині через заборгованість перед сербським клубом

Попереднім клубом румуна був Аль-Іттіхад з ОАЕ, але за цю команду він відіграв лише 4 матчі, в яких забив 1 гол та віддав 1 асист.

З 2013 по 2016 роки захищав кольори луцької Волині, звідки перейшов у Рієку, з якою виграв чемпіонат та Кубок Хорватії.

"Тренер любить Шахтар". Українець у чемпіонаті Сербії – про сенсаційні Раднічкі і симпатію місцевих до Росії

Теги
Трансфери Світ Флорентін Матей Флорентін Матей Волинь Волинь Стяуа Стяуа
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
58
хв
Вальядолід
14:00
Райо Вальєкано
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук