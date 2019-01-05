Екс-хавбек Волині Матей перейшов у Стяуа

Стяуа підписала свого вихованця Флорентіна Матея, який раніше виступав за Волинь.

Стяуа на своєму офіційному сайті повідомила про перехід півзахисника Флорентіна Матея. Деталі контракту не повідомляються. Варто зазначити, що хавбек є вихованцем цього клубу, але за основну команду відіграв лише 2 матчі.

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Попереднім клубом румуна був Аль-Іттіхад з ОАЕ, але за цю команду він відіграв лише 4 матчі, в яких забив 1 гол та віддав 1 асист.

З 2013 по 2016 роки захищав кольори луцької Волині, звідки перейшов у Рієку, з якою виграв чемпіонат та Кубок Хорватії.

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