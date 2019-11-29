Екс-гравець Арсенала: Нам підіслали моделей, щоб виснажити перед матчем з Локомотивом

Колишній захисник лондонського Арсенала Паскаль Сіган пригадав, на які хитрощі йшли росіяни, аби втомити англійських футболістів перед матчем Ліги чемпіонів сезону 2003/04 проти московського Локомотива.

"Коли ми прибули в готель у Москві, нас уже чекали десять російських моделей, які сиділи перед баром. Пізніше вони пояснили, що прибули туди, аби спробувати виснажити нас перед грою. Ми не програли той матч, і, якщо я правильно пам'ятаю, ніхто з гравців не виявився настільки дурним, щоб потрапити у цю пастку", – цитує Сігана французьке видання La Voix du Nord.

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Нагадаємо, Сіган дебютував у великому футболі у складі французького Лілля у 1995 році. У 2002-му перейшов до лондонського Арсенала, з яким став чемпіоном Англії в сезоні 2003/2004. Тоді ж виступав зі своєю командою у Лізі чемпіонів в одній групі з Локомотивом, Інтером та київським Динамо. До слова, "каноніри" у вищезгаданому матчі у Москві розписали з суперником безгольову нічию і вийшли з групи з першої сходинки. Локомотив став другим.

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