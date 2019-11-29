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Арсенал визначився з головним претендентом на заміну Емері

13:17 439 Читать на русском
Арсенал визначився з головним претендентом на заміну Емері
Карло Анчелотті / Eurosport

Лондонський Арсенал має намір запросити на посаду головного тренера італійського фахівця Карло Анчелотті.

Сьогодні керівництво "канонірів" відправило у відставку Унаї Емері, а виконувачем обов'язків головного тренера став екс-гравець лондонського клубу Фредрік Юнгберг.

Арсенал офіційно звільнив Емері

Боси Арсенала мають намір запросити в клуб іменитого тренера з досвідом роботи в АПЛ, інформує The Telegraph. Фаворитом керівництва "канонірів" є італієць Карло Анчелотті, який найближчим часом може покинути Наполі через невдалі результати та скандал у клубі. Також розглядаються два інші варіанти – тренер Вулверхемптона Нуну Ешпіріту Санту та помічник Хосепа Гвардіоли Мікель Артета.

Нагадаємо, Анчелотті вже працював в АПЛ. З 2009-го по 2011-й рік він очолював Челсі.

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Теги
Фредді Юнгберг Фредді Юнгберг Арсенал Арсенал Наполі Наполі Англія Карло Анчелотті Карло Анчелотті
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