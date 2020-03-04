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Екс-форвард Шахтаря підписав контракт із сенсаційним чемпіоном Польщі

12:58 2474 Читать на русском
Екс-форвард Шахтаря підписав контракт із сенсаційним чемпіоном Польщі
Денис Арендарук / Сайт Шахтаря

Український форвард Денис Арендарук вирішив продовжити кар'єру за кордоном.

П'яст Глівіце підписав нападника на правах вільного агента, повідомляє Przeglad Sportowy. Прес-аташе польського клубу Карол Млот підтвердив цю інформацію.

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Арендарук тиждень перебував на перегляді і зміг вразити тренерський штаб П'яста, щоправда, спочатку 23-річному українцю доведеться набирати форму в дублі. Останнім його клубом був аматорський Рубікон, за який він виступав з вересня 2019 року. Арендарук виховувався у академії Шахтаря, однак шансу в основній команді "гірників" не отримав. Спроби закріпитися в Маріуполі та львівському Руху також не принесли успіхів.

До слова, П'яст сенсаційно став чемпіоном Польші у сезоні 2018/19, перервавши трирічну гегемонію Легії. Поточна кампанія складається для команди Арендарука не так вдало – лише сьома сходинка з відставанням у 11 очок від лідера таблиці.

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Трансфери Шахтар Шахтар Світ П'яст Глівіце П'яст Глівіце Денис Арендарук Денис Арендарук Польща Українці за кордоном
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