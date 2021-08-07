15-й день Олімпійських ігор у Токіо розпочався для України зі здобуття срібної медалі.

Представниця України у марафоні Євгенія Прокоф'єва подолала дистанцію 42-ю. Ще дві атлетки Вікторія Калюжна та Дар'я Михайлова не змогли фінішувати.

Каноїстки Людмила Лузан і Анастасія Четверікова здобули срібло у фінальному запливі двійок на 500 метрів. Українок випередили представниці Китаю, третіми прийшли канадки. Цікаво, що Лузан повторила досягнення нашого плавця Михайла Романчука, здобувши другу медаль Олімпіади в Токіо. Раніше в одиночних запливах на каное вона виграла бронзу.

Веслувальниці Лузан та Четверікова завоювали срібло Олімпіади у Токіо

Інші українські каноїсти-одиночники Павло Алтухов та Юрій Вандюк у фіналі "Б" на дистанції 1000 метрів посіли 4-е та 8-е місце відповідно.

15-річний український стрибун у воду Олексій Середа у фіналі (вишка, 10 метрів) посів 6-е місце. Юний спортсмен став першим українцем в історії, який пробився до фіналу з цієї дисципліни.

Боксер Олександр Хижняк програв у фіналі токійської Олімпіади бразильцю Геберту Соузі та взяв срібну медаль. "Полтавський танк" переважав суперника протягом усього поєдинку, однак на екваторі третього раунду пропустив потужний зустрічний удар та впав.

Хижняк поступився у фіналі Олімпіади – Україна здобуває срібну медаль

Хижняк був готовий продовжувати бій, однак рефері безжально зарахував нокаут, не полічивши навіть до дев'яти.

Художні гімнастки Вікторія Онопрієнко та Христина Погранична пройшли до фіналу індивідуального багатоборства, однак здобути нагороди Олімпійських ігор-2020 їм не вдалось. Онопрієнко та Погранична посіли останні місця.

Зауважимо, сьогодні у Токіо також відбудеться фінал змагань зі стрибків у висоту, на яких Україну представлять одразу три атлетки – Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко та Юлія Левченко. У цьому турнірі наші спортсменки претендують на найвищі місця п'єдесталу. Фінал стартує о 13:35 за київським часом, онлайн-трансляція відбудеться на Суспільному.

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