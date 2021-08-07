Вітчизняні синхронні плавчині Марина Алексіїва, Вадислава Алексіїва, Марта Фєдіна, Катерина Резнік, Анастасія Савчук, Аліна Шинкаренко, Ксенія Сидоренко та Єлизавета Яхно виграли бронзу токійських Ігор у груповому турнірі.

Хижняк поступився у фіналі Олімпіади – Україна здобуває срібну медаль

Українки посіли третю сходинку, набравши 190.3018 балів. Золото завоювали представниці Олімпійського Комітету Росії (196.0979), срібло взяли китаянки (193.5310). Наші плавчині здобули 17-ту нагороду для України загалом, та 11-ту бронзу.

Нагадаємо, сьогодні срібні медалі здобули українські каноїстки Людмила Лузан і Анастасія Четверікова, а також боксер Олександр Хижняк. Загалом, наші атлети виграли у Токіо вже 17 нагород – 1 золоту, 5 срібних та 11 бронзових.

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