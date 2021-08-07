15-й день Олимпийских игр в Токио начался для Украины с выигранной серебряной медали.

Представительница Украины в марафоне Евгения Прокофьева одолела дистанцию 42-й. Еще две атлетки Виктория Калюжная и Дарья Михайлова не смогли финишировать.

Каноистки Людмила Лузан и Анастасия Четверикова добыли серебро в финальном заплыве двоек на 500 метров. Украинок опередили представительницы Китая, третьими пришли канадки. Интересно, что Лузан повторила достижение нашего пловца Михаила Романчука, завоевав вторую медаль Игр в Токио. Ранее в одиночных заплывах на каноэ она выиграла бронзу.

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Другие украинские каноисты-одиночники Павел Алтухов и Юрий Вандюк в финале «Б» на дистанции 1000 метров заняли 4-е и 8-е место соответственно.

15-летний украинский прыгун в воду Алексей Середа в финале (вышка, 10 метров) занял 6-е место. Юный спортсмен стал первым украинцем в истории, который пробился в финал этой дисциплины.

Боксер Александр Хижняк проиграл в финале токийской Олимпиады бразильцу Герберту Соуза и взял серебряную медаль. "Полтавский танк" преобладал над соперником на протяжении всего поединка, однако на экваторе третьего раунда пропустил мощный встречный удар и упал.

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Хижняк был готов продолжать бой, однако рефери безжалостно засчитал нокаут, даже не посчитав до девяти.

Художественные гимнастки Виктория Оноприенко и Кристина Пограничная прошли в финал индивидуального многоборья, однако выграть награды Олимпийских игр-2020 им не удалось. Оноприенко и Пограничная заняли последние места.

Отметим, сегодня в Токио также состоится финал соревнований по прыжкам в высоту, на которых Украину представят сразу три атлетки – Ярослава Магучих, Ирина Геращенко и Юлия Левченко. В этом турнире наши спортсменки претендуют на самые высокие места пьедестала. Финал стартует в 13:35 по киевскому времени, онлайн-трансляция состоится на Суспільному.

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