Українські веслувальниці Людмила Лузан та Анастасія Четверікова здобули срібну нагороду у фінальному запливі Олімпійських ігор-2020.

Наші атлетки подолали заплив (500 м) на каное-двійці другими с результатом 1:57,499, поступившись китаянкам (1:55,495). Третіми прийшли представниці Канади – 1:59,041.

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Людмила Лузан та Анастасія Четверікова здобули для України четверту срібну медаль токійської Олімпіади, та 15-ту загалом. Це також друга нагорода Олімпійських ігор-2020 для Лузан, раніше в одиночних запливах на каное вона виграла бронзу.

Нагадаємо, українські атлети здобули у Токіо вже 15 нагород – 1 золоту, 4 срібні та 10 бронзових.

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