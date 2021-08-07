26-річний український боксер у середній вазі (до 75 кг) програв у феєричному фіналі представнику Бразилії Геберту Соуза нокаутом.

Веслувальниці Лузан та Четверікова завоювали срібло Олімпіади у Токіо

Перший раунд Олександр Хижняк, у своєму фірмовому стилі, почав з наступу – українець зайняв центр рингу та притискав бразильця до канатів. "Полтавський танк" атакував першим на зручних для нього ближній та середній дистанціях, тому здобув перевагу вже у першому раунді. На екваторі поєдинку Хижняк знову виглядав тріумфатором, однак у третьому раунді Олександр пропустив потужний удар суперника та впав на ринг. Рефері зарахував нокаут. Хижняк завоював п'яту срібну медаль Олімпіади у Токіо, та 16-ту загалом.

Цікаво, що у півфіналі "Б" Соуза розбив кримчанина Глєба Бакші, який змінив українське громадянство на російське та представляє на Іграх-2020 команду Олімпійського Комітету Росії.

Зауважимо, сьогодні срібні медалі також здобули українські каноїстки Людмила Лузан та Анастасія Четверікова. Загалом, українські атлети виграли у Токіо вже 16 нагород – 1 золоту, 5 срібних та 10 бронзових.

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