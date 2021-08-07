Стрибунка у висоту Ярослава Магучіх завоювала бронзову медаль Олімпійських ігор у Токіо.

Українська атлетка показала третій результат у надважкому фіналі олімпійських змагань зі стрибків, взявши висоту 2,02 метра.

Україна завоювала бронзову медаль Олімпіади у Токіо з артистичного плавання

Золото виграла представниця Олімпійського Комітету Росії Марія Ласіцкене (2,04 м), срібло взяла австралійка Нікола Макдермотт (2,02 м). Ярослава Магучіх здобула 18-ту нагороду для України загалом, та 12-ту бронзу. Інші вітчизняні стрибунки Ірина Геращенко та Юлія Левченко посіли 4-е та 8-е місце відповідно.

Нагадаємо, загалом, наші атлети виграли у Токіо вже 18 нагород – 1 золоту, 5 срібних та 12 бронзових.

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