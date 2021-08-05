Нести прапор своєї країни на Олімпійських іграх – найвища честь, якої може удостоїтися професійний спортсмен. Кожен прапороносець залишив вагомий слід в історії не лише українського, а й світового спорту.

Після здобуття незалежності до Олімпіади в Токіо Україна брала участь у 6 Олімпійських іграх. Ім'я кожного спортсмена, який отримав честь нести жовто-синій прапор на церемонії відкриття найголовніших спортивних змагань, добре відоме не лише для нас, а й у всьому світі. Представляти свої країну на міжнародній арені – безцінно, але нести прапор – найвища похвала для атлета.

Від Кличка до Усика: українські боксери на Олімпійських іграх

Сергій Бубка, Атланта-1996

Ім'я Сергія Бубки з дитинства відоме кожному українцеві, навіть якщо він не займається спортом. Олімпійський чемпіон в Сеулі та 35-разовий світовий рекордсмен зі стрибків у висоту із жердиною ніс прапор на перших Олімпійських іграх незалежної України.

Рука видатного спортсмена була фартовою: в Атланті Україна завоювала 23 нагороди, 9 з яких – золоті. Згодом Сергій Назарович стане президентом Національного олімпійського комітету України та буде вболівати за українських спортсменів на наступних Олімпіадах у складі нашої делегації.

Згідно з прогнозами Міністерства молоді та спорту, на Олімпіаді-2020 в Токіо Україна здобуде 13-15 медалей. Партнери проекту Parimatch при цьому дають 40% на те, що як мінімум 4 нагороди України будуть найвищої якості.

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Євген Браславець, Сідней-2000

Історія українського яхтового спорту знає лише одну медаль на Олімпійських іграх. Уродженець Дніпра Євген Браславець з допомогою шкотового Ігоря Матвієнка зумів зробити неможливе – перемогти всіх суперників у запливі яхт класу 470.

Вітрильний спорт для України справжня екзотика, тож Браславець здобув честь нести прапор в Австралії цілком заслужено.

Денис Силантьєв, Афіни-2004

Відомий український плавець здобув честь нести прапор України завдяки срібній медалі у Сіднеї. 4 роки перед тим Денису не вистачило лише трішки, щоб вибороти "золото" на дистанції 200 метрів батерфляєм.

Цікаво, що у Сіднеї Яна Клочкова здобула окрім "срібла" ще два "золота", але Національний олімпійський комітет вирішив віддати роль прапороносця у Греції саме Силантьєву. Із часом доля нагородить і Яну – наступною у "прапорній" естафеті на Олімпіаді стала саме вона.

Яна Клочкова, Пекін-2008

Якщо взяти за мету детально написати про кар'єру Яни Клочкової та описати всі її перемоги та рекорди, то потрібно розраховувати на книгу в кількох томах. Саме завдяки українській чемпіонці жовто-синій прапор став впізнаваним у світі плавання.

У колекції Клочкової є 5 олімпійських медалей, з яких 4 – найвищого гатунку. До сьогодні вона залишається найбільш титулованою українкою на Олімпіаді. Прапор у руках славетної плавчині став ще одним свідоцтвом її високого класу та визнання.

Роман Гонтюк, Лондон-2012

Дзюдоїст з Івано-Франківщини Роман Гонтюк має у своєму активі дві олімпійські медалі – "срібло" в Афінах та "бронза" у Пекіні. Саме його нагорода стала для України першою в Китаї, що зробило спортсмена доволі відомим.

Навіть зараз Роман залишається єдиним українським дзюдоїстом, в якого є дві медалі Олімпійських ігор. Здобутки атлета стали переконливим аргументом для НОК, щоб вписати його ім'я в історію олімпійських прапороносців. Одразу після ігор у Великій Британії Гонтюк повідомив про завершення спортивної кар'єри.

Микола Мільчев, Ріо-де-Жанейро-2016

Головний тренер збірної України зі стендової стрільби може похизуватися не лише теоретичними знаннями. Цікаво, що найвище досягнення в кар'єрі Мільчев зробив ще на іграх у Сіднеї у 2000 році.

В Австралії йому вдалося набрати 150 очок зі 150 можливих, тим самим повторивши світовий рекорд та встановивши найвищу планку на Олімпіаді. В Афінах, Пекіні та Ріо йому не вдалося навіть наблизитись до свого рекорду, але фантастичний результат у 2000-му та статус олімпійського старожила (участь в 4 Олімпіадах) – заслужений здобуток для права нести прапор України.

Богдан Нікішин та Олена Костевич, Токіо-2020

Вперше в історії Олімпійських ігор прапороносців кожної команди мало бути двоє – чоловік та жінка. Таке рішення Міжнародний олімпійський комітет прийняв для відстоювання позиції гендерної рівності.

Честь нести український прапор на церемонії відкриття Олімпіади в Японії випала чемпіону світу з фехтування Богдану Нікішину та Олені Костевич, яка тричі ставала призеркою Олімпійських ігор: "золото" в Афінах та дві "бронзи" у Лондоні. У Токіо Олена поповнила свою медальну скарбничку ще однією бронзовою нагородою.