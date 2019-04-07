Дубль та вилучення Маліновського у відеоогляді матчу Генк – Гент

Генк переміг Гент у 3-му турі чемпіонського плей-офф Бельгії, а Руслан Маліновський забив двічі та був вилучений з поля. Дивіться відеоогляд матчу Генк – Гент.

Чемпіонат Бельгії, чемпіонський плей-офф. 3 тур

Генк – Гент – 2:1

Голи: Маліновський, 43 (пен), 45+1 – Дерейк, 87

Вилучення: Маліновський, 90+4

Лідер першості Бельгії Генк підтвердив чемпіонські амбіції, обігравши Гент. Дубль в активі Руслана Маліновського, який на останніх хвилинах гри ще й отримав червону картку за удар ногою суперника по голові.

Маліновський дублем допоміг Генку перемогти Гент – українець ще й отримав червону картку

У складі Гента Роман Безус вийшов на поле на 62-й хвилині, а Роман Яремчук провів на полі весь матч. Ігор Пластун не потрапив до заявки.

Генк набрав 38 очок та випереджає Брюгге на 4 пункти. У Гента 25 балів та остання 6-та позиція у чемпіонській групі.