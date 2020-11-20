Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру налаштований провести успішний сезон як на внутрішній, так і на євроарені.

"Перша мета – стати національними чемпіонами. Друга мета – пройти якомога далі в єврокубках: або в Лізі чемпіонів, або в Лізі Європи. Щоб це сталося, доведеться подолати великі труднощі.

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Перед груповим етапом говорили, що це неможливо. У Борусії М зараз 5 очок, вони перебувають на тому шляху, коли можуть досягти кваліфікації. Ми також можемо, але нам доведеться обіграти Реал або Інтер. Складно, але ми постараємося. Наша мета – стати чемпіонами України і пройти якомога далі в єврокубках", – цитує Каштру офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, після трьох турів у Лізі чемпіонів "гірники" набрали чотири очки (стільки ж у Реала), на один пункт поступаючись Борусії М. У чемпіонаті України все той же один заліковий пункт відділяє Шахтар в поточного лідера – київського Динамо. Наразі в УПЛ зіграно 9 турів.

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