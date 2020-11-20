Главный тренер Шахтера Луиш Каштру настроен провести успешный сезон как на внутренний, так и на европейской арене.

"Первая цель – стать национальными чемпионами. Вторая цель – пройти как можно дальше в еврокубках: или в Лиге чемпионов, или в Лиге Европы. Чтобы это произошло, придется преодолеть большие трудности.

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Перед групповым этапом говорили, что это невозможно. У Боруссии М сейчас 5 очков, они находятся на том пути, когда могут достичь квалификации. Мы можем, но нам придется обыграть Реал или Интер. Сложно, но мы постараемся. Наша цель – стать чемпионами Украины и пройти как можно дальше в еврокубках", – цитирует Каштру официальный сайт Шахтера.

Напомним, после трех туров в Лиге чемпионов "горняки" набрали четыре очка (столько же у Реала), на один пункт уступая Боруссии М. В чемпионате Украины все тот же один зачетный пункт отделяет Шахтер в текущего лидера – киевского Динамо. В данный момент в УПЛ сыграно 9 туров.

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