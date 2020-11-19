"З точки зору результату перший сезон Каштру провів здорово – дострокове чемпіонство з величезним відривом від Динамо. Але я б не сказав, що португалець якось змінив гру команди. Так, вони дійшли до півфіналу Ліги Європи, але при таких розкладах я навіть думав, що Шахтарю під силу виграти турнір.

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Не можу сказати, що Каштру не заслужив на продовження. Просто Шахтарю потрібен більш досвідчений фахівець. При всій повазі, ні Каштру, ні Фонсека не мали такого досвіду, особливо в єврокубках. А чемпіонат Шахтар виграє з будь-яким тренером", – цитує екс-форварда Tribuna.

Зауважимо, після 9-ти зіграних турів УПЛ "гірники" розташувались другими у турнірній таблиці, відстаючи від Динамо лише на один пункт.

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