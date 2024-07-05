Сага найкращого бомбардира Ла Ліги завершена – наступну кампанію він також проведе в Жироні, стверджує AS. Довбик вже потішив цією новиною керівництво каталонців, а своїм агентам наказав не вести переговори з жодними іншими клубами.

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Найбільш реальним претендентом на українця був Атлетіко, однак мадридці пропонували всього 25 млн євро. Жироні цього було категорично мало. Наполі та Вест Хем виявилися щедрішими, поклавши на стіл понад 35 млн євро. Втім, тут вже відмовив сам Довбик, який хоче спробувати свої сили в Лізі чемпіонів. Родині 27-річного нападника також дуже комфортно в Жироні.

Артема намагався переманити навіть саудівський клуб. Українцю давали захмарні 17 млн євро на рік, але наразі він не готовий прощатися з європейським футболом. Довбик щонайменше ще один сезон відіграє в Жироні, маючи контракт до літа 2028-го.

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