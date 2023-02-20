Тренерський штаб мадридців на чолі з Карло Анчелотті обрав обойму гравців, яка протистоятиме Ліверпулю в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

В Англію вирушать 23 гравці "бланкос", інформує прес-служба клубу. Андрій Лунін у заявці, але на воротах, найімовірніше, стоятиме Тібо Куртуа.

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Тоні Кроос та Орельєн Чуамені опинились поза списком. Обоє через проблеми зі здоров'ям пропускали й матч проти Осасуни (2:0), який відбувся 18 лютого. Водночас повернувся Карім Бензема, який мав м'язову контузію.

Нагадаємо, перший поєдинок 1/8 фіналу ЛЧ Ліверпуль – Реал відбудеться вже завтра, 21 лютого, о 22:00. Матч-відповідь запланований на 15 березня.

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