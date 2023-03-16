"Ключовим був високий пресинг. Їм було складно, бо Модріч та Кроос дуже добре справляються у таких матчах. Вони не бояться, добре виводять м'яч, і в цьому сенсі супернику було важко. Камавінга зараз також переживає чудовий момент і використовує його. Йому допомагає спокій ветеранів. Кроос і Модріч грають, тому що заслуговують на це, а не через свій статус. Я щасливий. Ми – сучасна команда, повна енергії

Переможний гол Бензема у відеоогляді матчу Реал – Ліверпуль – 1:0

Вінісіус? Для мене він найкращий у світі. Сьогодні він не забив, але зіграв дуже добре та віддав результативну передачу. У Бензема забій, не більше. Сподіваюся, серйозних проблем не буде.

У мене немає жодних вподобань перед жеребкуванням, хоча я радий за Італію. У нас навіть більше впевненості, ніж минулого сезону, але цього замало. Ліга чемпіонів дуже складна, і ми бачимо це за рівнем учасників чвертьфіналу", – цитує Анчелотті Marca.

Реал вийшов у чвертьфінал Ліги чемпіонів, впевнено перегравши Ліверпуль у матчі-відповіді