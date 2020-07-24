Дитятьєв став володарем Кубка Польщі – Краковія вирвала трофей у драматичному матчі

У фіналі Кубка Польщі Краковія на останніх хвилинах вирвала перемогу у Лехії. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Кубок Польщі, фінал

Краковія – Лехія – 3:2

Голи: Ван Амерсфорт, 65, Яблонскі, 88, Вдов'як, 118 – Хайдарі, 21, Ліпскі, 85

Вилучення: Малоча, 80 (Лехія, червона картка)

Краковія сама обрала покарання за договірні матчі – там грає українець Дитятьєв

У фіналі Кубка Польщі у Любліні зійшлись два представники Екстракляси. Український легіонер Краковії Олексій Дитятьєв не потрапив у стартову одинадцятку, залишившись у запасі. У першому таймі обидві команди створили біля воріт суперника по одному моменту. Гданська команда свій шанс використала сповна: Жарко Удовчіч, поборовшись з захисниками суперника, довгим пасом знайшов в районі одинадцятиметрової позначки афганського форварда Омрана Хайдарі, який зльоту переправив м'яч у дев'ятку.

По перерві Краковія перехопила ініціативу і досягла успіху: нідерландський нападник Пелле Ван Амерсфорт у картому майданчику Лехії прийняв м'яч спиною до воріт, розвернувся і влучно пробив у нижній кут, зрівнявши рахунок у матчі. Згодом команді Дитятьєва вдалось вийти вперед, однак арбітр скористався системою VAR і зафіксував гру рукою. А згодом гданці залишились у меншості – червону картку перед собою побачив хорватський захисник Маріо Малочка.

За 5 хвилин до закінчення матчу Патрик Ліпскі, здавалося б, вирішив долю матчу, вивівши Лехію вперед. Однак суперник не здавався і вже за мить вирівняв становище: Давід Яблонскі після подачі з кутового головою закрутив круглого у сітку. Сім доданих хвилин не змогли вирішити долю поєдинку, тож команди перейшли до екстра-таймів. Наприкінці другого додаткового тайму Матеуш Вдов'як прицільним ударом у ліву дев'ятку приніс Краковії омріяний Кубок Польщі.

Легія достроково стала чемпіоном Польщі, взявши реванш у Краковії за розгром у Кубку