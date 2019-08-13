Динамо – Брюгге: де дивитись матч кваліфікації Ліги чемпіонів

Динамо приймає Брюгге в Києві у 3-му раунді кваліфікації ЛЧ 2019/20. Де дивитись матч Ліги чемпіонів онлайн і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Динамо Київ – Брюгге на "Футбол 24", стартує о 20:30 за київським часом. У першій зустрічі в Бельгії господарі перемогли 1:0, відтак киянам потрібно забивати 2 голи і не пропустити жодного, аби пройти у плей-офф кваліфікації ЛЧ 2019/20. Подібне ставалось з українським клубом у 50% випадків до того. У першій грі кияни з завданням забити виїзний гол не впоралися – єдиний їхній удар у площину воріт за весь поєдинок в активі Бєсєдіна.

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Тим часом на вихідних Брюгге здобув 4-у поспіль перемогу в офіційних матчах старту сезону – за цей час підопічні Клемана дозволили суперникам забити лише 1 м'яч (різниця 12:1). Водночас Динамо вдруге за тиждень поступилось. Команда Хацкевича програла в рідних стінах головному конкурентові в боротьбі за чемпіонство УПЛ – Шахтар виявився сильнішим 2:1 і пішов у 3-очковий відрив.

Матч Динамо – Брюгге дивитись онлайн можна на телеканалі "2+2", а також YouTube-каналі FootballHub. Трансляція буде доступною і на сайті "Футбол 24".

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Переможець цього протистояння у раунді плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів зіграє проти сильнішого в парі Базель (Швейцарія) – ЛАСК (Австрія), де першу гру на виїзді сенсаційно виграли австрійці з рахунком 2:1. Той, хто програє, автоматично виходить у груповий турнір Ліги Європи.