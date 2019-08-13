Динамо – Брюгге: где смотреть матч квалификации Лиги чемпионов

Динамо принимает Брюгге в Киеве в 3-м раунде квалификации ЛЧ 2019/20. Где смотреть матч Лиги чемпионов онлайн и на каком канале, подскажет "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Динамо Киев – Брюгге на "Футбол 24", стартует в 20:30 по киевскому времени. В первой встрече в Бельгии хозяева победили 1:0, так что киевлянам нужно забивать 2 гола и не пропустить ни одного, чтобы пройти в плей-офф квалификации ЛЧ 2019/20. Подобное случалось с украинским клубом в 50% случаев до того. В первой игре киевляне с задачей забить выездной гол не справились – единственный их удар в створ ворот за весь поединок в активе Беседина.

Динамо – Брюгге прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов

Между тем на выходных Брюгге одержал четвёртую подряд победу в официальных матчах старта сезона – за это время подопечные Клемана позволили соперникам забить лишь 1 мяч (разница 12:1). В то же время Динамо второй раз за неделю уступило. Команда Хацкевича проиграла в родных стенах главному конкуренту в борьбе за чемпионство УПЛ – Шахтер оказался сильнее 2:1 и ушел в 3-очковый отрыв.

Матч Динамо – Брюгге смотреть онлайн можно на телеканале "2+2", а также YouTube-канале FootballHub. Трансляция будет доступна и на сайте "Футбол 24".

Динамо – Шахтер: победа имени игроков сборной Украины, провальные эксперименты и шоковая терапия перед матчем сезона

Победитель этого противостояния в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов сыграет против сильнейшего в паре Базель (Швейцария) – ЛАСК (Австрия), где первую игру на выезде сенсационно выиграли австрийцы со счетом 2:1. Проигравший автоматически выходит в групповой турнир Лиги Европы.