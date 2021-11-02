Остання команда групи E прагне взяти реванш за мінімальну поразку на полі гранда, якого вже ніхто не боїться навіть у нижній половині чемпіонату Іспанії. Де дивитися матч Динамо – Барселона онлайн? Гру в Україні показує MEGOGO Футбол Перший, де о 21:00 стартує передматчева студія. Також зустріч можна переглянути на Воля TV. Каталонці не виграли ще жодного виїзного матчу цього сезону. Кияни досі не забивали в єврокубках. Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Барселона на "Футбол 24", стартує о 22:00. Для обох команд цей поєдинок прирівнюється до фіналу. Адже чергова невдача практично ставить хрест на єврокубкових перспективах.

Динамо – Барселона: анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів

Динамо: Бущан – Кендзьора, Забарний, Сирота, Караваєв – Сидорчук (к), Шапаренко – Циганков, Буяльський, Де Пена – Гармаш

Барселона: тер Штеген – Мінгеса, Ерік Гарсія, Лангле, Альба – Френкі де Йонг, Бускетс (к), Ніко – Фаті, Депай, Гаві