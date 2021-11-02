Последняя команда группы E стремится взять реванш за минимальное поражение на поле гранда, которого уже никто не боится даже в нижней половине чемпионата Испании. Где смотреть матч Динамо – Барселона онлайн? Игру в Украине показывает MEGOGO Футбол Первый, где в 21:00 стартует предматчевая студия. Также встречу можно посмотреть на Воля TV. Каталонцы не выиграли еще ни одного выездного матча этого сезона. Киевляне до сих пор не забивали в еврокубках. Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Барселона на "Футбол 24", стартует в 22:00. Для обеих команд этот поединок равняется финалу. Ведь очередная неудача практически ставит крест на еврокубковых перспективах.

Динамо – Барселона: анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов

Динамо: Бущан – Кендзера, Забарный, Сирота, Караваев – Сидорчук (к), Шапаренко – Цыганков, Буяльский, Де Пена – Гармаш

Барселона: тер Штеген – Мингеса, Эрик Гарсия, Лангле, Альба – Фрэнки де Йонг, Бускетс (к), Нико – Фати, Депай, Гави