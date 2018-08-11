Динамо – Славія: матч розсудить польська бригада арбітрів

Стала відома бригада арбітрів, яка обслуговуватиме матч-відповід третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів між Динамо та Славією.

Головним арбітром матчу став поляк Даніель Стефанські. Допомогатимуть йому його співвітчизники – Марцин Бонек та Давід Голіс. Четвертий арбітр – Збігнєв Добринін.

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Спостерігач від УЄФА – Владімір Антонов з Молдови, делегат – Аврістідіс Ставропулос з Греції.

Нагадаємо, матч Динамо – Славія відбудеться у Києві, 14 серпня. Початок матчу о 19:30.

Перша зустріч третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів Славія – Динамо завершився з рахунком 1:1.