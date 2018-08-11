toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
ТРАНСФЕРИ АПЛ ШАХТАР - ВОРСКЛА

Динамо – Славія: матч розсудить польська бригада арбітрів

13:04 309 Читать на русском
Динамо – Славія: матч розсудить польська бригада арбітрів
Даніель Стефанські / Соцмережі

Стала відома бригада арбітрів, яка обслуговуватиме матч-відповід третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів між Динамо та Славією.

Головним арбітром матчу став поляк Даніель Стефанські. Допомогатимуть йому його співвітчизники – Марцин Бонек та Давід Голіс. Четвертий арбітр – Збігнєв Добринін.

Бєсєдін – про матч із Славією: В Києві будемо грати у свій футбол

Спостерігач від УЄФА – Владімір Антонов з Молдови, делегат – Аврістідіс Ставропулос з Греції.

Нагадаємо, матч Динамо – Славія відбудеться у Києві, 14 серпня. Початок матчу о 19:30.

Перша зустріч третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів Славія – Динамо завершився з рахунком 1:1.

Ліга чемпіонів3-й кваліф. раунд, матчі-відповіді

Динамо - Славія Прага: Вівторок 14 серпня 2018

Динамо
до матчу
3
дн
:
0
год
:
38
хв
Славія Прага
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Динамо Динамо Ліга чемпіонів Славія Прага Славія Прага Динамо - Славія Прага
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Іньєста забив божественний дебютний гол за Віссел Кобе
    Світ — 14:274330 Іньєста забив божественний дебютний гол за Віссел Кобе
38
хв
Шахтар
19:30
Ворскла
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук