Десна – Олександрія

Болісно дивитись на страждання Десни. Після чотирьох поспіль перемог на старті сезону команда забуксувала, вигравши всього раз за вісім матчів – чернігівці місяць тому здолали Рух завдяки голу на 90-й хвилині. Команда після цього зазнала трьох поспіль поразок, пропустивши у кожній по два м'ячі (від двох Металістів та Зорі), а у поєдинку з Минаєм була зафіксована нульова нічиї при 2,99 очікуваних голах закарпатців. Як наслідок, сіверяни опустилися на сьому сходинку, відставши від топ-3 на сім очок.

Щонайгірше, гра підопічних Олександра Рябоконя деградує. Якщо у вересні жахливі проблеми з обороною компенсувалися прекрасною роботою атаки, то у останніх матчах зникла і вона – Десна практично нічого не створила біля чужих воріт. Словом, ситуація важка, але все ще можна виправити. До зони єврокубків не вистачає лишень трьох очок, тож сезон ще не втрачений. Зараз важливо просто перемогти.

Олександрія у поточному сезоні заслужила статус справжньої грози авторитетів. Підопічні Юрія Гури перемогли Шахтар, Зорю і Колос, а з Динамо в Києві вони тримали "нулі" до 95-ї хвилини. У минулому турі команда приймала Ворсклу, зазнавши поразки у дуже цікавому й навіть скандальному матчі – асистент тренера олександрійців вважає, що полтавців повністю переграли, однак не все так просто. "Зелено-білі" дійсно забили два голи з двох ударів, в той час як господарі створили низку крутих моментів і двічі влучили в стійку – втім, після голу Калюжного на 54-й хвилині гості впевнено тримали "жовто-чорних" на дистанції.

У тому матчі травмувався Ковалець, який буде відновлюватись до кінця сезону. Організація гри Олександрії залежала від нього критично – у попередньому турі це було помітно не так сильно, однак загалом на Кирилові трималася весь позиційний наступ. Без нього команда Юрія Гури ризикує стати ще більш прогнозованою у своєму стилі, працюючи виключно через контратаки, а тут ще й Гринь з Кожушком випали зі складу. Цікаво поглянути, як тренерський штаб відреагує на їхню втрату.

Кадрова ситуація

Травмовані: Ковалець, Гринь – Тотовицький (під питанням), Волошин

Дискваліфіковані: Дубра, Кожушко (обидва – Олександрія)

Орієнтовні склади на матч Десна – Олександрія

Десна: Литовка – Болбат, Сафронов, Селін, Картушов – Цимбалюк, Домбровський – Калітвінцев, Юрченко, Безбородько – Будківський

Олександрія: Білик – Мірошниченко, Мельник, Бабогло, Цуріков – Дришлюк, Рибалка – Кирюханцев, Калюжний, Одарюк – Спінеллі

Прогноз "Футбол 24" – 0:1

Важко робити прогнози на такі поєдинки, адже українські середняки мають великі проблеми з контролем матчу. Працюючи від розміну контратаками, вони не можуть видати нормальний відрізок – команди чергують провальні й хороші за якістю поєдинки. Втім, у випадку з Десною варто визнати, що хороших матчів не було вже давно, а позитиву в організації гри все менше.

Олександрія теж далека від ідеалу, але сьогодні вона зустрінеться з надзвичайно слабким захистом. В обороні без Дубри "жовто-чорним" буде складніше, однак у Юрія Гури є чіт-код в обличчі Білика – саме завдяки його зусиллям колектив пропустив всього 9 голів з майже 17 очікуваних. Між тим, Десна останнім часом виглядала в атаці бідно. Саме тому ми ризикнемо поставити на перемогу гостей.

Металіст 1925 – Інгулець

Металіст 1925 після гідної поразки в поєдинку проти Динамо набрав крутий хід, розписавши нічию зі Львовом і вигравши три матчі поспіль – у Десни, Миная і Маріуполя. Крім того, в Кубку харків'яни пройшли Епіцентр. При цьому практично у всіх зустрічах "жовто-сині" демонстрували дуже якісний атакувальний футбол, з високим темпом і входом у штрафний через перепасовки. Валерій Кривенцов ставить своїм підопічний сучасний футбол, у якому набагато менше рандому, ніж у традиційному стилі команд УПЛ.

Втім, Металісту 1925 не вистачає досвіду й кадрів, аби виступати стабільно. Тиждень тому харків'яни відверто відскочили, майже нічого не створюючи у Маріуполі – до 72-ї хвилини гра перебувала під контролем азовців. Все перегорнув вихід Ременюка (2 асисти) й Зубкова (забив на 90-й хвилині), однак без влучного дальнього удару Марлісона все могло завершитись прозаїчніше. Тим не менш, варто відзначити команду за характер.

Інгулець попередній тур пропускав через спалах коронавірусу в складі Руха, хоча президент петровців не вірить у цей факт – хоча він і в наявність пандемії, схоже, не вірить. Сергій Лавриненко, своєю чергою, скаржиться через пізнє інформування про перенесення зустрічі. Так чи інакше, часу на підготовку до Металіста 1925 у "козаків" було предостатньо (аж три тиждні), хоча така затяжна пауза може негативно позначитись на ігровому тонусі.

А негатив Інгульцю не потрібен. Його і так було достатньо – після розгрому Маріуполя команда не виграла жодного матчу, тричі програвши без забитих голів (Олександрії, Колосу й Ворсклі). Могла бути й четверта подібна поразка, однак сумнівний пенальті наприкінці поєдинку з Чорноморцем врятував петровців. Як наслідок, підопічні Сергія Лавриненка опустилися на 12-ту позицію, тримаючись всього у двох очках від зони прямого вильоту. Словом, сьогодні "козаки" програвати не мають права.

Кадрова ситуація

Травмовані: Ткачук (під питанням), Пономар, Жичиков, Дерек – Лупашко

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Металіст 1925 – Інгулець

Металіст 1925: Сидоренко – Фабінью, Квірквелія, Шершень, Западня – Габелок – Ременюк, Криськів, Голодюк, Батюшин – Марлісон

Інгулець: Шуст – Опанасенко, Поспєлов, Ковальов, Асмелаш – Запорожець, Коробенко – Полегенько, Бартуловіч, Шарай – Сітало

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Надзвичайно важкий для прогнозів матч. Інгулець провалив чотири матчі поспіль, але з того часу пройшло багато часу – за три тижні можна не тільки до Металіста 1925 підготуватись, а й заново підготовку до сезону провести. В теорії, петровці зі своїм в'язким стилем можуть створити дуже багато проблем для харків'ян.

"Жовто-сині" намагаються грати у футбол, контролюючи свої матчі через пас, але для цього потрібен серйозний кадровий потенціал і досвід. Його явно не вистачає, тож підопічні Валерія Кривенцова, при всіх плюсах, виглядають дуже нестабільно. Практично нереально передбачити, як Металіст 1925 зіграє конкретно сьогодні. Втім, цей колектив точно не слабший за Інгулець.

З огляду на вищезазначені фактори, пропонуємо поставити на результативну нічию.

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