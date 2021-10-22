Десна – Александрия

Больно смотреть на страдания Десны. После четырех подряд побед на старте сезона команда забуксовала, выиграв всего один раз за восемь матчей – черниговцы месяц назад одолели Рух благодаря голу на 90-й минуте. Команда после этого потерпела три подряд поражения, пропустив в каждой по два мяча (от двух Металлистов и Зори), а в поединке с Минаем была зафиксирована нулевая ничья при 2,99 ожидаемых голах закарпатцев. Как следствие, северяне опустились на седьмую строчку, отстав от топ-3 на семь очков.

Хуже всего то,что игра подопечных Александра Рябоконя деградирует. Если в сентябре ужасные проблемы с обороной компенсировались прекрасной работой атаки, то в последних матчах исчезла и она – Десна практически ничего не создала у чужих ворот. Словом, ситуация тяжелая, но все еще можно исправить. До зоны еврокубков не хватает только трех очков, поэтому сезон еще не потерян. Сейчас важно просто победить.

Александрия в текущем сезоне заслужила статус настоящей грозы авторитетов. Подопечные Юрия Гуры победили Шахтер, Зарю и Колос, а с Динамо в Киеве они держали "нули" до 95-й минуты. В предыдущем туре команда принимала Ворсклу, потерпев поражение в очень интересном и даже скандальном матче – ассистент тренера александрийцев считает, что полтавчан полностью переиграли, однако не все так просто. "Зелено-белые" действительно забили два гола с двух ударов, в то время как хозяева создали ряд крутых моментов и дважды попали в штангу – впрочем, после гола Калюжного на 54-й минуте гости уверенно держали "желто-черных" на дистанции.

В том матче травмировался Ковалец, который будет восстанавливаться до конца сезона. Организация игры Александрии зависела от него критично – в предыдущем туре это было заметно не так сильно, однако в целом на Кирилле держалось всё позиционное наступление. Без него команда Юрия Гуры рискует стать еще более прогнозируемой в своем стиле, работая исключительно через контратаки, а тут еще и Гринь с Кожушком выпали из состава. Интересно посмотреть, как тренерский штаб отреагирует на их потерю.

Кадровая ситуация

Травмированные: Ковалец, Гринь – Тотовицкий (под вопросом), Волошин

Дисквалифицированы: Дубра, Кожушко (оба – Александрия)

Ориентировочные составы на матч Десна – Александрия

Десна: Литовка – Болбат, Сафронов, Селин, Картушов – Цымбалюк, Домбровский – Калитвинцев, Юрченко, Безбородько – Будковский

Александрия: Билык – Мирошниченко, Мельник, Бабогло, Цуриков – Дрышлюк, Рыбалка – Кирюханцев, Калюжный, Одарюк – Спинелли

Прогноз "Футбол 24" – 0:1

Трудно делать прогнозы на такие поединки, ведь украинские середняки имеют большие проблемы с контролем матча. Работая от размена контратаками, они не могут выдать нормальный отрезок – команды чередуют провальные и хорошие по качеству поединки. Впрочем, в случае с Десной стоит признать, что хороших матчей не было уже давно, а позитива в организации игры все меньше.

Александрия тоже далека от идеала, но сегодня она встретится с чрезвычайно слабой защитой. В обороне без Дубры "желто-черным" будет сложнее, однако у Юрия Гуры есть чит код в лице Билыка – именно благодаря его усилиям коллектив пропустил всего 9 голов из почти 17 ожидаемых. Между тем, Деснав последнее время выглядела в атаке бедно. Именно поэтому мы рискнем поставить на победу гостей.

Металлист 1925 – Ингулец

Металлист 1925 после достойного поражения в поединке против Динамо набрал крутой ход, расписав ничью со Львовом и выиграв три матча подряд – у Десны, Миная и Мариуполя. Кроме того, в Кубке харьковчане прошли Эпицентр. При этом практически во всех встречах "желто-синие" демонстрировали очень качественный атакующий футбол, с высоким темпом и входом в штрафную через перепасовки. Валерий Кривенцов ставит своим подопечным современный футбол, в котором гораздо меньше рандома, чем в традиционном стиле команд УПЛ.

Впрочем, Металлисту 1925 не хватает опыта и кадров, чтобы выступать стабильно. Неделю назад харьковчане откровенно отскочили, почти ничего не создав в Мариуполе – до 72-й минуты игра находилась под контролем азовцев. Все перевернул выход Ременюка (2 ассиста) и Зубкова (забил на 90-й минуте), однако без точного дальнего удара Марлисона все могло завершиться прозаичнее. Тем не менее, стоит отметить команду за характер.

Ингулец предыдущий тур пропускал из-за вспышки коронавируса в составе Руха, хотя президент петровцев не верит в этот факт – хотя он и в наличие пандемии, похоже, не верит. Сергей Лавриненко, в свою очередь, жалуется из-за позднего информирования о переносе встречи. Так или иначе, времени на подготовку к Металлисту 1925 у "казаков" было предостаточно (аж три недели), хотя такая затяжная пауза может негативно отразиться на игровом тонусе.

А негатив Ингульцу не нужен. Его и так было достаточно – после разгрома Мариуполя команда не выиграла ни одного матча, проиграв трижды без забитых голов (Александрии, Колосу и Ворскле). Могло быть и четвертое подобное поражение, однако сомнительный пенальти в концовке поединка с Черноморцем спас петровцев. Как следствие, подопечные Сергея Лавриненко опустились на 12-ю позицию, держась всего в двух очках от зоны прямого вылета. Словом, сегодня "казаки" проигрывать не имеют права.

Кадровая ситуация

Травмированные: Ткачук (под вопросом), Пономарь, Жичиков, Дерек – Лупашко

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Металлист 1925 – Ингулец

Металлист 1925: Сидоренко – Фабинью, Квирквелия, Шершень, Западня – Габелок – Ременюк, Крыськив, Голодюк, Батюшин – Марлисон

Ингулец: Шуст – Опанасенко, Поспелов, Ковалев, Асмелаш – Запорожец, Коробенко – Полегенько, Бартулович, Шарай – Ситало

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Очень тяжелый для прогнозов матч. Ингулец провалил четыре матча подряд, но с тех пор прошло много времени – за три недели можно не только к Металлисту 1925 подготовиться, но и заново подготовку к сезону провести. В теории, петровцы со своим вязким стилем могут создать очень много проблем для харьковчан.

"Желто-синие" пытаются играть в футбол, контролируя свои матчи через пас, но для этого нужен серьезный кадровый потенциал и опыт. Его явно не хватает, поэтому подопечные Валерия Кривенцова, при всех плюсах, выглядят очень нестабильно. Практически нереально предсказать, как Металлист 1925 сыграет именно сегодня. Впрочем, этот коллектив точно не слабее Ингульца.

Учитывая вышеуказанные факторы, предлагаем поставить на результативную ничью.

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