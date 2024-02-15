Дебютний гол новачка парижан в Лізі чемпіонів і черговий рекорд Мбаппе у відеоогляді матчу ПСЖ – Реал Сосьєдад – 2:0
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ПСЖ здобув перемогу над Реал Сосьєдадом у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону 2023/24.
завершено
Команда Луїса Енріке в першому таймі проти іспанців ніяк не могла наладити гру. Але по перерві ПСЖ знадобилося лише 12 хвилин, щоб забити два м'ячі.
ПСЖ переміг Сосьєдад у першому матчі 1/8 фіналу ЛЧ – Мбаппе переломив хід зустрічі та оформив новий рекорд
Кіліан Мбаппе відкрив рахунок, знову відзначившись рекордом. Нападник став першим гравцем, який забивав принаймні один м'яч у 10 розіграшах ЛЧ поспіль. Другий гол забив літній новачок парижан Бредлі Барколя. Французький вінгер вперше за свою кар'єру відзначився у матчі Ліги чемпіонів.
Матч-відповідь між Реал Сосьєдадом та ПСЖ відбудеться 5 березня.
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