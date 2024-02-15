Команда Луїса Енріке в першому таймі проти іспанців ніяк не могла наладити гру. Але по перерві ПСЖ знадобилося лише 12 хвилин, щоб забити два м'ячі.

ПСЖ переміг Сосьєдад у першому матчі 1/8 фіналу ЛЧ – Мбаппе переломив хід зустрічі та оформив новий рекорд

Кіліан Мбаппе відкрив рахунок, знову відзначившись рекордом. Нападник став першим гравцем, який забивав принаймні один м'яч у 10 розіграшах ЛЧ поспіль. Другий гол забив літній новачок парижан Бредлі Барколя. Французький вінгер вперше за свою кар'єру відзначився у матчі Ліги чемпіонів.

Матч-відповідь між Реал Сосьєдадом та ПСЖ відбудеться 5 березня.