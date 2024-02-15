Команда Луиса Энрике в первом тайме против испанцев никак не могла наладить игру. Но после перерыва ПСЖ понадобилось лишь 12 минут, чтобы забить два мяча.

ПСЖ победил Сосьедад в первом матче 1/8 финала ЛЧ – Мбаппе переломил ход встречи и оформил новый рекорд

Килиан Мбаппе открыл счет, снова отметившись рекордом. Нападающий стал первым игроком, который забивал по крайней мере один мяч в 10 розыгрышах ЛЧ подряд. Второй гол забил летний новичок парижан Брэдли Барколя. Французский вингер впервые за свою карьеру отличился в матче Лиги чемпионов.

Ответный матч между Реал Сосьедадом и ПСЖ состоится 5 марта.