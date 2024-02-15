Дебютный гол новичка парижан в Лиге чемпионов и очередной рекорд Мбаппе в видеообзоре матча ПСЖ – Реал Сосьедад – 2:0
00:45 - Читати українською
ПСЖ одержал победу над Реал Сосьедадом в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2023/24.
завершено
Команда Луиса Энрике в первом тайме против испанцев никак не могла наладить игру. Но после перерыва ПСЖ понадобилось лишь 12 минут, чтобы забить два мяча.
ПСЖ победил Сосьедад в первом матче 1/8 финала ЛЧ – Мбаппе переломил ход встречи и оформил новый рекорд
Килиан Мбаппе открыл счет, снова отметившись рекордом. Нападающий стал первым игроком, который забивал по крайней мере один мяч в 10 розыгрышах ЛЧ подряд. Второй гол забил летний новичок парижан Брэдли Барколя. Французский вингер впервые за свою карьеру отличился в матче Лиги чемпионов.
Ответный матч между Реал Сосьедадом и ПСЖ состоится 5 марта.
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