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Де Йонг – про незарахований гол Аякса: Подібні рішення легко приймати на користь великого клубу

09:40 507 Читать на русском
Де Йонг – про незарахований гол Аякса: Подібні рішення легко приймати на користь великого клубу
Френкі де Йонг / фото із соцмереж

Хавбек Аякса Френкі де Йонг прокоментував поразку від Реала у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

"Як команда ми зіграли добре. Дуже погано, що наш гол відмінили. Можливо, щось подібне легко робити на користь великого клубу, у нас таке теж було.

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Але ми продовжили грати добре і отримали шанси. Шкода, що вони не принесли нам кращого результату", – передає слова Френкі де Йонга BBC.

Нагадаємо, у матчі 1/8 Ліги чемпіонів між Аяксом та Реалом арбітр матчу у першому таймі скористався VAR та відмінив гол амстердамської команди. Матч закінчився перемогою "вершкових" 2:1.

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Ліга чемпіонів1/8 фіналуЙохан Кройф Арена (Амстердам)

Аякс - Реал Мадрид: Середа 13 лютого 2019

Аякс
Матч завершено
1 : 2
Реал Мадрид
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Ліга чемпіонів Аякс - Реал Мадрид Аякс Аякс Реал Мадрид Реал Мадрид Френкі де Йонг Френкі де Йонг
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