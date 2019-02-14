Де Йонг – про незарахований гол Аякса: Подібні рішення легко приймати на користь великого клубу

Хавбек Аякса Френкі де Йонг прокоментував поразку від Реала у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

"Як команда ми зіграли добре. Дуже погано, що наш гол відмінили. Можливо, щось подібне легко робити на користь великого клубу, у нас таке теж було.

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Але ми продовжили грати добре і отримали шанси. Шкода, що вони не принесли нам кращого результату", – передає слова Френкі де Йонга BBC.

Нагадаємо, у матчі 1/8 Ліги чемпіонів між Аяксом та Реалом арбітр матчу у першому таймі скористався VAR та відмінив гол амстердамської команди. Матч закінчився перемогою "вершкових" 2:1.

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